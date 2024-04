Filho de Lula deverá cumprir medida protetiva após acusação de violência doméstica

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Luís Inácio Lula da Silva, cumpra uma medida protetiva solicitada pela ex-companheira, Natália Schincariol. A decisão foi tomada após uma denúncia de violência doméstica feita por Natália na última terça-feira, 3, que obriga Luís Cláudio a sair do apartamento onde mora com a denunciante, além de manter uma distância mínima de 200 metros dela.

Natália afirma ter sido agredida com uma cotovelada em janeiro deste ano, durante uma briga do ex-casal. Em Boletim de Ocorrência (B.O) registrado na Delegacia da Mulher de São Paulo, a médica também afirma estar sofrendo agressões psicológicas e verbais, como ofensas e ameaças. As informações são do portal g1 São Paulo.