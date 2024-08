Divergência no PDT: Ciro Gomes diz que Duda Salabert 'não tem preparo' para ser prefeita de BH

"Eu estou obrigado eticamente pelo PDT? Não. Eu não fui consultado, ninguém me perguntou nada e nem precisa perguntar", explica.

Procurada, Duda Salabert disse ao Estadão que o vice-presidente nacional do seu partido "virou uma pessoa amarga e ressentida" após o resultado das últimas eleições, na qual ele concorria ao cargo de chefe do Executivo do País.

"Quem não o apoiou, trata como inimigo. Não fala nem com o próprio irmão. Virou uma linha auxiliar do bolsonarismo, está me criticando, criticando (Guilherme) Boulos , mas aplaudindo os bolsonaristas. Agora, no fundo do poço da política, tem que dar essas declarações pra ganhar alguma mídia. É um fim triste pra quem teve um futuro promissor há 30 anos", declarou Salabert, concluindo que Ciro está saindo PDT.