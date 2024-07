Caucaia: Justiça mantém corte de Valim em orçamento de Deuzinho

Em mais um episódio da disputa entre o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), e o vice Deuzinho Filho (União Brasil), o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu, em sintonia com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), nesta terça-feira, 30, por manter o corte no orçamento da vice-prefeitura do município, distante 16,06 km de Fortaleza.

O juiz Willer Sóstenes de Sousa e Silva aponta em sentença que a questão envolve orçamento e direito público, não individual. "Portanto, é preciso frisar que não são os impetrantes que têm direito individual a pleitear a anulação de suposto ato administrativo ilegal, mas a própria coletividade", diz na decisão.

Ele também explica que o corte afetou diretamente o Gabinete do vice-prefeito, o órgão público diretamente, mas isso não se confunde com a pessoa de Deuzinho e com os funcionários. "Eis que não houve qualquer medida legal voltada especificamente para os referidos cargos em comissão", consta.