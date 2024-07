Caucaia: STJ nega recurso e Valim é obrigado a manter orçamento de Deuzinho

O prefeito havia cortado os recursos para o vice-prefeito, mas o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou a restituição e agora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou um pedido da Prefeitura de Caucaia de suspensão de liminar da sentença do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que ordenava que o prefeito, Vitor Valim (PSB), restituísse o orçamento do vice-prefeito, Deuzinho Filho (União).

No início do ano, Valim cortou em um quarto do orçamento de 2023 da vice-prefeitura, cerca de R$ 461 mil. O movimento foi justificado como uma reforma administrativa nas secretárias municipais. Pouco depois a 3ª Vara da Comarca Cívil de Caucaia determinou que o prefeito reestabeleça os recursos. Vitor e Deuzinho estão rompidos desde 2022.

Valim chegou a apresentar recurso no próprio TJCE, mas o presidente da Corte, o desembargador Antônio Aberlado Benevides Moraes, rejeitou e manteve a suspensão do veto dos repasses.