O POVO News: Pesquisas mostram acirramento entre Trump e Kamala

A semana chega ao fim com mais uma edição do programa O POVO News na noite desta segunda-feira, 22. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin , o episódio traz a repercussão da desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da corrida presidencial.

Um caso é da CBS News/YouGov feita semana passada. A vitória foi de Trump por três pontos (51% a 48%), enquanto Trump vencia Biden, no mesmo período, por cinco pontos (52% a 47%). A margem de erro da pesquisa foi de 2,7 pontos. O programa detalha outros levantamentos que consideravam a vice-presidente como a candidata dos Democratas.

Sobre o Brasil, o programa traz a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que disse, nesta segunda-feira, 22, que ficou assustado com a declaração de Nicolás Maduro de que haveria um "banho de sangue" caso ele perdesse as eleições marcadas para o domingo, 28, na Venezuela.

No campo da política brasileira, a edição traz informações do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), que subiu no palaque ao lado de bolsonaristas, enquanto participava da convenção partidária no Crato, a 526 quilômetros de Fortaleza. Ele afirmou que o Estado está vivendo sob uma "ditadura" do PT, que comanda o Executivo cearense desde 2015.