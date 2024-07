Kamala Harris já tem o apoio de mais da metade dos delegados necessários para indicação

Pesquisa da Associated Press descobriu que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris Harris, tem o apoio de mais da metade dos delegados de que precisará para ocupar o lugar do presidente americano, Joe Biden, no topo da chapa democrata.

Mais de 1.000 delegados disseram à AP ou anunciaram que planejam apoiar Harris durante a Convenção Democrata como candidata à presidência, após Biden desistir da reeleição.

As regras do Comitê Nacional Democrata estabeleceram recentemente 1.976 delegados comprometidos como referência para ganhar a indicação. Os delegados comprometidos são aqueles que são obrigados a votar de acordo com a preferência do eleitorado de seus Estados (Veja como funciona o processo em matéria do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).