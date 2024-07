O POVO News: Após Ramagem, PF interroga mais envolvidos na 'Abin Paralela'

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quinta-feira, 18. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição comenta sobre o caso da "Abin Paralela". Após depoimento do então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), novos nomes são intimados e devem prestar depoimento à Polícia Federal entre esta quinta e sexta-feira, 19.

Assista ao vivo



Donald Trump. As eleições nos Estados Unidos e na Venezuela também são temas da edição. Nos EUA , senador J.D. Vance atacou a imprensa em seu primeiro discurso público desde que se tornou candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente americano

Falando aos doadores em Milwaukee, não muito longe do local onde ocorre a Convenção Nacional Republicana, Vance disse que a verdade sobre Trump foi exposta no sábado, 13, depois que ele sobreviveu a uma tentativa fracassada de assassinato, se levantou, ergueu a mão no ar e disse: "Lute! Lute! Lute!".

Já na Venezuela, a líder opositora María Corina Machado denunciou que os veículos que usa para se deslocar durante a campanha eleitoral foram alvo de sabotagem, a 10 dias das eleições presidenciais.

María Corina mostrou, em um vídeo, duas caminhonetes manchadas com tinta prateada estacionadas em um condomínio fechado em Barquisimeto, no estado de Lara, e afirmou que a tampa do motor de uma delas foi retirada para que perdesse todo o óleo e que "cortaram as mangueiras dos freios" da outra. "É, claramente, um atentado contra a vida de nós que usamos esses veículos".

O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o do editor e colunista Guálter George.



