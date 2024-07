Opositora denuncia sabotagem contra carros usados em campanha na Venezuela

A líder opositora venezuelana María Corina Machado denunciou nesta quinta-feira (18) que os veículos que usa para se deslocar durante a campanha eleitoral foram alvo de sabotagem, a 10 dias das eleições presidenciais.

María Corina mostrou em um vídeo duas caminhonetes manchadas com tinta prateada estacionadas em um condomínio fechado em Barquisimeto, no estado de Lara, e afirmou que a tampa do motor de uma delas foi retirada, para que perdesse todo o óleo, e que "cortaram as mangueiras dos freios" da outra. "É, claramente, um atentado contra a vida de nós que usamos esses veículos."

Inabilitada politicamente, María Corina percorre o país fazendo campanha para Edmundo González Urrutia, que a representa na cédula eleitoral, e se desloca de carro porque o chavismo a impede de viajar de avião. A denúncia do ataque aos carros foi feita horas depois da prisão do chefe de segurança de María Corina, Milciades Ávila.