Eleições EUA: candidato a vice de Trump critica imprensa e elogia liderança do ex-presidente

O senador J.D. Vance atacou a imprensa em seu primeiro discurso público desde que se tornou candidato a vice-presidente dos EUA na chapa do ex-presidente americano Donald Trump.

Falando aos doadores em Milwaukee, não muito longe do local onde ocorre a Convenção Nacional Republicana, Vance disse que a verdade sobre Trump foi exposta no sábado, 13, depois que ele sobreviveu a uma tentativa fracassada de assassinato, se levantou, ergueu a mão no ar e disse: "Lute! Lute! Lute!"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trump "literalmente levou um tiro - esteve a poucos milímetros de perder a vida a serviço deste país", disse Vance.