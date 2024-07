Jaguaribara: prefeitura exonera 18 servidores, incluindo uma que estava de licença há 10 anos

A Prefeitura do município de Jaguaribara, distante 224,61 km de Fortaleza, exonerou na última quinta-feira, 11, 18 servidores efetivos afastados irregularmente de suas funções após cobrança do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

A Promotoria de Justiça de Jaguaribara, por meio do promotor Jailton Felipe da Silva, apontou que os funcionários estavam de licença por um período maior do que o permitido pelo Estatuto dos Servidores do município. Uma das servidoras estava afastada do cargo há mais de dez anos.