MPCE aponta problemas estruturais no Terminal do Siqueira

Fachada do Terminal do Siqueira. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O Ministério Público do Ceará (MPCE) identificou problemas estruturais no Terminal do Siqueira, em Fortaleza, que segundo a instituição "podem comprometer a segurança dos usuários, especialmente idosos e pessoas com deficiência, e a qualidade do serviço". Apontamentos foram realizados após fiscalização do órgão nessa segunda-feira, 8. Inspeção ocorreu por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência e buscava fiscalizar "se o direito de prioridade das pessoas idosas está sendo garantido". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Estiveram presentes no local ainda equipes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), da Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários de Fortaleza, e da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Ainda segundo MPCE, "cada ponto será discutido com o município de Fortaleza e com a empresa que administra os terminais". Além da inspeção, também foi realizada uma ação educativa a respeito do "direito de prioridade das pessoas idosas", no qual usuários do terminal receberam panfletos informativos e orientações. Em nota, a Socicam informou que não foi informada formalmente sobre os resultados da vistoria e diz ainda que possui a responsabilidade exclusiva de limpeza, operação e manutenção do empreendimento. Ainda conforme o comunicado, a Socicam afirma que realizou no Terminal Siqueira ação de conscientização sobre os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com deficiências ocultas. "A campanha realizada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), com o apoio da Socicam, visa contribuir com a proteção dos direitos dessas pessoas, assegurando a prioridade do acesso ao transporte", diz. Já a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), informou que não recebeu documento do MPCE sobre os pontos observados no terminal. "Cabe ressaltar que os terminais de ônibus de Fortaleza possuem uma estrutura legalmente adaptada com faixas de pedestres em nível, sinalização vertical e horizontal - frequentemente reforçada, organização de desembarque em espaço exclusivo, além de agentes da empresa administradora do terminal - Socicam para organizar as filas, e ônibus 100% acessíveis equipados com elevadores", frisou.

Além disso, entidade destacou que o Município tem realizado "diversas melhorias nos terminais", entre elas "a implantação de novos terminais abertos como o terminal José Walter, Washington Soares e Coração de Jesus, e mais recentemente na praça José de Alencar em fase de conclusão".