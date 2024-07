Caucaia: Catanho anuncia hoje nome do vice; Vanderlan deve ser indicado

Vanderlan foi o vereador mais bem votado no município em 2020 e o candidato a deputado federal com mais votos em Caucaia. Evento está marcado para ocorrer a partir das 18h30min, no Grêmio de Caucaia.

O pré-candidato do PT a prefeito de Caucaia, Waldemir Catanho, anuncia na noite desta quarta-feira, 17, o nome do pré-candidato a vice-prefeito que vai compor chapa com o PT nas eleições de 2024. O POVO apurou que o indicado deve ser o vereador Vanderlan Alves (Republicanos).

O evento está marcado para ocorrer a partir das 18h30min, no Grêmio de Caucaia. "Durante a coletiva serão apresentados detalhes sobre os motivos da escolha do vice e a importância de uma chapa forte e alinhada com os governos do Estado e Federal para garantir o desenvolvimento de Caucaia", diz nota divulgada à imprensa nesta quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vanderlan vem sendo cotado como vice na chapa nos últimos meses. O vereador é líder do prefeito Vitor Valim (PSB) na Câmara de Caucaia e compõem o grupo que apoiará a pré-candidatura petista. Vanderlan foi o vereador mais bem votado no município em 2020 e o candidato a deputado federal com mais votos em Caucaia, obtendo 28.360 votos em 2022, ficando na primeira suplência pelo União Brasil.