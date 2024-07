PT de Caucaia inicia escuta popular para montar plano de governo de Catanho

Vitória do PT em Caucaia é tida como prioritária para cúpula nacional do partido

O PT de Caucaia começou neste sábado, 13, as assembleias com escuta popular para montar o plano de governo de Waldemir Catanho (PT), pré-candidato do partido no Município. Presente, a deputada federal Luizianne Lins (PT), coordenadora da campanha do petista, ressaltou que o momento ajuda o grupo a saber as prioridades da população.

"As pessoas querem aprofundar o debate, é sempre uma eleição (em Caucaia), onde as pessoas participam muito do debate político", ressaltou a petista. Em análise, ela pontua o "desafio" para o gestor estar diante de uma cidade grande territorialmente e muito plural, com litoral, centros urbanos e região de serra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Por causa disso, nosso pré-candidato, Waldemir Catanho, disse 'vamos fazer como fizemos em Fortaleza'", disse, em menção a sua própria campanha e gestão quando foi prefeita de Fortaleza. Coordenadora da campanha, a petista ressaltou que está empenhada no processo para que Catanho chegue "bem colocado" ao período eleitoral, em agosto.