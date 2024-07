Líder de Valim é o mais cotado para vaga na vice de Catanho em Caucaia

O vereador e líder do Governo de Vitor Valim (PSB) na Câmara de Caucaia, Vanderlan Alves (Republicanos), deve ser o nome a compor a chapa encabeçada por Waldemir Catanho (PT) na eleição para a Prefeitura do município. Fontes ouvidas pelo O POVO ao longo dos últimos dias apontam que, a preço de hoje, o parlamentar está na dianteira da disputa que também tem o ex-deputado Sílvio Nascimento (PSB) no páreo. O nome do presidente da Câmara, Tanilo Menezes (MDB) também é citado, mas há dificuldades quanto ao nome dele.

Vanderlan foi o vereador mais bem votado no município em 2020 e o candidato a deputado federal com mais votos em Caucaia, obtendo 28.360 votos, ficando na primeira suplência pelo União Brasil. Ele, no entanto, esteve em conflito com o vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil) que assumiu a presidência do diretório municipal da legenda. Vanderlan já apoiava a gestão do prefeito e, quando pode, em meio a aproximação do Republicanos da base governista, migrou de partido.

Entre os relatos ouvidos pela reportagem, o destaque de que a costura para a indicação do vereador para a chapa ocorre em meio a negociações com os líderes partidários em nível estadual. O PSB de Silvio é presidido por Eudoro Santana e tem o senador Cid Gomes como articulador. No entanto, favorece Vanderlan seus resultados no município e o apoio de seus colegas na Câmara. Ele chegou a ser cotado para ser o cabeça de chapa após Valim anunciar que não iria concorrer a reeleição.