Bismarck diz que Lupi o excluiu de grupo no WhatsApp com membros da bancada e da Executiva do PDT

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) contou ao O POVO que foi retirado do grupo de WhatsApp que reúne membros da bancada e da direção do PDT. O parlamentar é um dos pedetistas que desejam sair da legenda, assim como fez o senador Cid Gomes (hoje no PSB) após longo imbróglio na sigla.

"Eu, por exemplo, fui expulso do grupo da bancada mais da Executiva pelo próprio presidente do partido, [ministro da Previdência, Carlos] Lupi, há duas ou três semanas atrás. Não sei o que motivou ele a fazer isso, mas ele me tirou do grupo do WhatsApp", relatou em entrevista no sábado, 13, durante evento do Podemos, sigla dirigida no Ceará pelo pai de Eduardo e prefeito de Aracati, Bismarck Maia.