Evaldo Costa toma posse na Assembleia após licença de Apóstolo Luiz Henrique

O suplente de deputado estadual e apresentador de TV, Evaldo Costa (Republicanos), tomou posse nessa terça-feira, 9, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Parlamentar assume a vaga de Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), que tirou licença de 120 dias, para tratar assuntos de interesse particular.

O deputado se encaminhou ao centro do plenário, onde prestou juramento ao lado dos deputados Romeu Aldigueri (PDT), Marcos Sobreira (PDT), Tomaz Holanda (Avante) e Davi Durand (Republicanos).

Em coletiva após a posse, Evaldo destacou experiência prévia na Câmara de Fortaleza, elencando, no entanto, o debate na Alece como “mais acalorado”. “Sabemos que o debate aqui é bem mais acalorado do que o parlamento municipal, já que abrange todo o Estado. Mas o importante é que vamos colaborar com o desenvolvimento do povo”, disse.