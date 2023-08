Duquinha volta à Alece e assume mandato com saída de David Durand

Deputados celebraram a volta do parlamentar à Casa

O deputado estadual Manoel Duca (Republicanos), o Duquinha, voltou a ocupar cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Durante sessão nesta quinta-feira, 31, ele tomou posse após saída do deputado David Durand (Republicanos), que se licenciou por 120 dias para tratar de assuntos particulares.

Deputados celebraram a volta do parlamenta à Casa. "É uma felicidade muito grande encontrar com o Manoel aqui de volta e dizer que esse foi o tiro mais certo que esse plenário já deu", disse Moésio Loiola (Progressistas). A fala foi recebida com risos de outros parlamentares.