Forricó 2024: nova decisão do TJCE permite realização do festival; entenda

O Forricó 2024, festival que ocorre em Icó entre os dias 10 e 14 de julho, está mantido após nova decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A festa havia sido suspensa após ação do Ministério Público (MPCE), que culminou em liminar para cancelar o evento devido a questões orçamentárias. No entanto, nova decisão, assinada pelo desembargador Abelardo Benevides, presidente do TJ, suspendeu a liminar e permitiu a realização da festa.



Na decisão, o desembargador aponta que o cancelamento abrupto pode prejudicar o município em diversas esferas, podendo provocar um “efeito dominó”. A decisão reforça que o evento afeta a economia local e traz milhares de pessoas para a cidade, movimentando o comércio, a rede de hotelaria e outros setores. Abelardo aponta ainda documento enviado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Icó, alegando que valor superior a R$ 3 milhões já teriam sido investidos pelo comércio para o evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A suspensão ‘de última hora’ pode ser capaz de causar mais prejuízos do que benefícios, configurando verdadeira periculum in mora reverso, com a potencialidade de prejudicar diversos setores da economia local, que contam com a ocorrência do evento tradicional, o que não parece ser a medida razoável. Outrossim, é crível que pelo menos parte do dispêndio público pode ser recuperado com o impulsionamento da economia”, escreve.