"Forricó 2024": Justiça mantém suspensão de evento por ultrapassar orçamento

MPCE entrou com ação pedindo suspensão do Forricó 2024 Crédito: Ministério Público do Estado Ceará (MPCE)

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) manteve a suspensão do evento "Forricó 2024", marcado para ocorrer em Icó, cidade localizada a 383,11 km de Fortaleza, entre os dias 10 e 14 de julho. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE). O evento foi anunciado pela prefeitura de Icó. O MP entrou com uma ação argumentando que os valores que seriam pagos para contratar artistas (R$ 4,7 milhões) superam em mais de R$ 1 milhão a dotação prevista para a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo. O MP havia conseguido uma liminar, junto à 2ª Vara Cível de Icó, que suspendeu o evento. O município recorreu e o TJ indeferiu, mantendo a suspensão.