TJCE anuncia novas funcionalidades para seu aplicativo

Lançado em fevereiro deste ano, o aplicativo do TJCE ganha nova versão com novas funcionalidades. Disponível em Android e iOS.

O aplicativo do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE Mobile), lançado em fevereiro deste ano, contará com uma nova versão a partir do próximo dia 10 de julho. Os usuários terão acesso a três novas ferramentas queprometemmais celeridade e facilitação às demandas da população.



Primeiro, atuação no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O TJCE Mobile permitirá que as vítimas encontrem todas as informações necessárias para o acolhimento, desde a explicação sobre o que é a Lei Maria da Penha, até a lista de instituições que fazem parte da rede de apoio, como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as forças de segurança.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também a possibilidade de obter autorização de viagem para crianças e adolescentes menores de 16 anos através do aplicativo.As pessoas poderão preencher o formulário eletrônico específico e acompanhar as suas solicitações junto à Vara da Infância e Juventude. Também será possível consultar orientações sobre o assunto.