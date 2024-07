Justiça rejeita cancelar shows de Safadão e Padre Fábio de Melo em Crateús

MPCE entrou com ação para que a Prefeitura de Crateús cancele show de aniversário do município com Wesley Safadão e Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação

A Justiça do Ceará negou o pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE) para cancelar parcialmente o evento “Crateús 192 anos”, que conta com shows marcados dos artistas Wesley Safadão e Padre Fábio de Melo. Alegando gasto desproporcional, o MP recorreu da decisão judicial, nesta terça-feira, 2, pedindo novamente a suspensão parcial das festividades. Ao solicitar o cancelamento, o MP entrou com um Agravo de Instrumento, alegando que os gastos públicos com a festividade são desproporcionais à atual situação financeira de Crateús. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o órgão, a festa custará R$ 1,4 milhão somente com contratos com artistas que incluem, além de Safadão e Fábio de Melo, apresentações de Anderson Freire, Gil Mendes, Jonatha & Christiano, Forró Real e da banda É o Tchan. Esta última seria a única cujo pagamento já teria sido efetivado pela Prefeitura.

O Juízo recusou o pedido de cancelamento, concluindo que provocaria mais despesas. A favor da realização, foi alegada ausência de vícios nas contratações diretas dos artistas e aparente equilíbrio das contas públicas, além da capacidade financeira do ente público e recorrência na decretação da situação de emergência em razão da estiagem. A decisão foi recorrida pelo MPCE, que entrou com outro agravo, desta vez em caráter de urgência em segunda instância, ou seja, direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O órgão volta a pedir à Justiça a suspensão parcial do evento. Além disso, pede que a Prefeitura seja impedida de pagar os artistas, com exceção da banda É o Tchan, cujo pagamento já teria sido efetivado.