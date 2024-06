Base de Elmano rebate críticas da oposição sobre segurança pública: 'politicagem rasteira'

Deputados estaduais Romeu Aldigueri (PDT), Evandro Leitão (PT) e Guilherme Samapio (PT) Crédito: José Leomar/Alece, Yuri Allen (em 9/5/2024) e Júlio Caesar

Líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), manifestou "apoio irrestrito e incondicional" ao chefe do Executivo estadual. Ele também se solidarizou com os familiares das vítimas das ocorrências. "Quero reiterar que é hora de acabar a politicagem rasteira, com 'p' minúsculo, disseminação de fake news e oportunismo partidário eleitoral. É hora de nos unirmos para que juntos vençamos esse imenso desafio", escreveu nas redes sociais.

Presidente da Alece e pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão também rebateu os críticos. "Lamentável que alguns oportunistas se aproveitem desse momento de dor das famílias para tentar tirar proveito político. Não ajudam em nada e ainda torcem pelo caos. Não conseguirão", publicou. Além disso, o parlamentar reforçou que há intensificação das forças de segurança nas operações de combate ao crime comandadas pelo governador, com apoio dos Poderes Legislativo e Judiciário. "Nosso Comitê Estratégico de Segurança, que ontem (sexta-feria) anunciou duras medidas contra o crime organizado, estará cada vez mais firme e unido na defesa da população cearense", finalizou Evandro. Dirigente do PT Fortaleza, o também deputado estadual Guilherme Sampaio considerou "lamentável" a postura do prefeito José Sarto (PDT) frente à crise na segurança pública do Ceará. "No momento em que as autoridades deveriam se unir para garantir a tranquilidade da população, como propôs o governador Elmano, o prefeito Sarto, que nunca fez nada pela segurança, se aproveita da desgraça alheia para fazer politicagem", finalizou Sampaio com uso da hashtag "Fortaleza quer mudança".