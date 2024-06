TSE confirma multa de R$ 90,7 mil a Sarto e RC por propaganda eleitoral irregular

Domingos Filho, Sarto, Ciro Gomes e Roberto Cláudio na convenção que lançou a candidatura de RC a governador em 2022 Crédito: Thais Mesquita

O ministro Raul Araújo, relator do caso no TSE, informou que o TRE verificou a prática de conduta vedada por meio da colocação de 27 placas da Prefeitura, com propaganda subliminar para favorecer determinado grupo político. Em seu voto favorável a manter a multa aos envolvidos, o ministro disse que todas as placas da propaganda institucional, que anunciavam realizações da Prefeitura, traziam o número 12 em destaque em um fundo amarelo, justamente o número na urna e a cor utilizada na propaganda da coligação encabeçada por Roberto Cláudio e Domingos Filho nas Eleições 2022.

“Portanto, afigura-se incontroversa a divulgação de propaganda institucional por meio de placas do tipo outdoor espalhadas pela cidade, mediante uso de recursos públicos, o que afetou a igualdade das eleições”, afirmou o relator.