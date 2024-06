Prof. Adriana acusa Adail Júnior de violência política de gênero; aliados prestam apoio à vereadora

A vereadora de Fortaleza Professora Adriana (PT) acusou o também parlamentar Adail Júnior (PDT) de violência política de gênero, após o pedetista respondê-la utilizando a expressão “louca”, na tribuna da Câmara Municipal (CMFor). Em reação, aliados da parlamentar prestaram apoio nas redes sociais, enquanto Adail alegou “vitimismo”.

O momento ocorreu na sessão ordinária da última quarta-feira, 19. Adriana havia discursado citando reivindicações de professores do município, direcionadas à Prefeitura de Fortaleza, como o aumento do piso do magistério e a sanção do pagamento de precatórios. Segundo ela, avanços foram conseguidos pelo Governo do Estado, o que não estaria sendo seguido pela gestão do prefeito José Sarto (PDT), ao quem ela faz oposição.

Da base do prefeito, Adail não gostou da comparação e alegou que a vereadora “atropelava a realidade” ao defender o Estado. Foi quando usou o adjetivo “louca”. “Aí vossa excelência quer falar de piso? Comparar a melhor educação de capitais com a pior [do Estado]? Não é louca. Não é louca”, disse.