CPI da Enel é instalada na Câmara de Fortaleza; é a 2ª investigação aberta em uma semana

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) instalou nesta quarta-feira, 12, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará a Enel Ceará. A comando da investigação ficou definido com o vereador Pedro Matos (Avante) como presidente, Márcio Martins (União), autor do requerimento, como vice-presidente, e PPCell (PDT), vice-líder do prefeito José Sarto, relator.

Também compõem a comissão os vereadores Danilo Lopes (PSD), Júlio Brizzi (PT), Ronaldo Martins (Republicanos) e Kátia Rodrigues (PDT). Esta é a segunda CPI aberta pela Casa em uma semana. No último dia 7, também foi instalada a comissão que vai investigar aplicativos de transporte de passageiros, para apurar possíveis abusos cometidos pelas plataformas.

Pedro Matos afirmou que pretende fazer um trabalho em todas as Regionais de Fortaleza e pegar o que foi positivo na CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas também com um alinhamento independente.