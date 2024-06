Câmara de Fortaleza aprova primeira fase da LDO com previsão 9% maior que 2024

Matéria e as emendas retornarão ao Plenário para serem votadas em segunda discussão. Aumento em relação a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada no ano passado é de mais de 9%

O que acabou sendo implementado, no entanto, foi uma previsão de R$ 13,1 bilhões , na LOA 2024. Neste caso, o aumento em relação a LDO para 2025 é de mais de 9% .

A LDO é o primeiro passo na construção do Orçamento Municipal. Ela serve de base para a Lei Orçamentária Anual (LOA), que deverá ser entregue em outubro. A LDO para 2024 estava estimada em R$ 12,871 bilhões .

O Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nessa quinta-feira, 13, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2025. A proposta prevê metas e prioridades para os gastos públicos da Capital. Para o ano que vem, foi aceito o orçamento estimado pela Prefeitura, de R$ 14,3 bilhões , ou seja, um montante quase 11% maior do que a LDO proposta no ano passado.

A aprovação ocorreu em primeira votação. A matéria e as emendas retornarão ao Plenário para serem votadas em segunda discussão e redação final. A seguir, seguem para sanção do prefeito José Sarto (PDT) e publicação no Diário Oficial.

O texto para o ano que vem divide o orçamento de Fortaleza em sete eixos estratégicos. São eles:

Equidade Territorial e Social Cidade Conectada, Acessível e Justa Mobilidade e Acessibilidade Urbanas Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva Governança Municipal

Em conformidade com as sete divisões, foram elencadas metas prioritárias para a entrega de bens e serviços. Confira todas elas no fim da matéria.