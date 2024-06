Sessão presidida por Girão irrita Pacheco com encenação de aborto no plenário no Senado

Uma sessão requerida e presidida pelo senador cearense Eduardo Girão (Novo) irritou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Realizada nesta segunda-feira, 17, o encontro contou com imagens de fetos e encenação sobre procedimento de interrupção de gravidez.

De acordo com o Estadão, Pacheco avisou que não tolerará mais o uso do plenário da Casa Alta para eventos do tipo. O senador também comentou com aliados não ter gostado de o debate ignorar especialistas contrários ao projeto que equipara aborto a homicídio.