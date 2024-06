Aborto: conheça os países onde a interrupção da gravidez é legal

Crédito: Reprodução/Center for Reproductive Rights

Mas como a questão do aborto funciona ao redor do mundo? Em quais países a interrupção da gravidez é legal? Onde não é permitido aborto em nenhuma circunstância? Confira a seguir a lista da organização Centro de Direitos Reprodutivos.

Até então, a legislação brasileira não prevê um limite máximo para interromper a gravidez de forma legal. No entanto, o aborto é permitido apenas em três situações atualmente : gravidez ocasionada por estupro, gravidez que represente risco à gestante ou em caso de anencefalia do feto.

Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência da tramitação do Projeto de Lei 1.904/2024, que equipara aborto a homicídio . O PL prevê que meninas e mulheres que fizerem o procedimento após 22 semanas de gestação, inclusive quando vítimas de estupro, terão penas de seis a 20 anos de reclusão.

Aborto: em quais países a interrupção da gravidez é legal?

Nos últimos 30 anos, mais de 60 países e territórios flexibilizaram as suas leis sobre o aborto. Atualmente, mais de 662 milhões de mulheres vivem nos 77 países onde o aborto é permitido mediante solicitação da gestante.

Segundo a organização Centro de Direitos Reprodutivos, esse número representa 34% do total de mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. No entanto, o limite gestacional para a realização do aborto varia; o mais comum é que seja permitido até 12 semanas de gravidez.

Em Portugal, por exemplo, o limite para interromper a gravidez é de 10 semanas de gestação. Na França, de 16 semanas e na Tailândia, de 20 semanas. Alguns países também permitem o aborto apenas com autorização do cônjuge ou de parentes.