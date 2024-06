Evandro critica projeto de extinção de área ambiental e promete proteção de espaços verdes

Evandro Leitão Crédito: Samuel Setubal

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), criticou o projeto apresentado na Câmara Municipal que visa extinguir uma área ambiental de 11,4 hectares no Parque do Cocó, bairro Manuel Dias Branco, próxima à avenida Santos Dumont e à UniFanor campus Dunas. Pelas redes sociais, o petista disse neste sábado, 8, que tem o compromisso de não tirar nenhuma área de preservação na capital cearense, caso seja eleito prefeito. Evandro ainda prometeu lutar pela ampliação de espaços verdes na Cidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Fortaleza não pode ir na contramão da preservação ambiental. Diante de tantas tragédias climáticas noticiadas diariamente, propor a retirada de 11 hectares do Parque do Cocó de uma área de proteção ambiental é expor nossa população e um dos nossos patrimônios naturais ao atraso", disse na postagem.