Um em cada três secretários de Sarto está com ele desde o início da gestão

FORTALEZA CE, BRASIL, 25.08.2022: José Sarto, prefeito e Dalila Saldanha, secretária de educação, participam do 1° Seminário Municipal em Diversidade e inclusão na educação. Centro de Eventos. (fotos: Fabio Lima/O POVO) Crédito: Photographer: FABIO LIMA

O prefeito José Sarto (PDT) fez a reforma mais recente na equipe no começo de abril, muito em função do calendário eleitoral. Ele tem hoje, numa equipe de 34 cargos com status de secretaria, 11 que seguem na equipe desde o início da gestão em janeiro de 2021. Nesse período, dois terços da equipe mudou. A maioria das trocas ocorreu de 2023 para cá, no intervalo de um ano e meio. Foram duas grandes reformas do secretariado na segunda metade do mandato. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No começo de 2023, o prefeito substituiu 11 secretários, além dos dirigentes do Instituto José Frota (IJF) e da agência reguladora ACFor. Em abril deste ano, devido ao calendário eleitoral, Sarto mudou mais 17 secretários — alguns dos quais que haviam entrado desde o ano passado. Nesse intervalo, outras mudanças pontuais ocorreram.

Dos 11 que seguem na equipe de Sarto, nove estão nas mesmas funções desde o início. Outros dois ainda integram o secretariado, mas em funções diferentes. E há dois que seguem em cargos estratégicos da gestão, mas não são secretários. Nesses últimos casos se incluem Elpídio Moreira e Adail Fontenele. Elpídio deixou a chefia de gabinete e assumiu a Coordenadoria de Articulação Política. No lugar dele na chefia de gabinete entrou Renato Carvalho Borges. Adail saiu da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) e assumiu a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor). No lugar dele na antiga pasta está Carlos Kléber Chaves.

João Pupo e Ferruccio Feitosa seguem secretários, mas não nas mesmas funções. Eles trocaram de lugar. Pupo começou a gestão como secretário da Gestão Regional e, no começo de 2023, assumiu a Conservação e Serviços Públicos. E Ferruccio fez o caminho contrário. Estava na Conservação e foi para a Gestão Regional. Curiosamente, os dois exerciam as atuais funções na gestão anterior, do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). No começo do mandato de Sarto, trocaram de lugar e depois destrocaram.

No grupo dos nove que está desde início, alguns dos mais importantes colaboradores do prefeito. É o caso do poderoso secretário de Governo, Renato Lima. Ele é uma espécie de gerente da gestão municipal, encarregado de monitorar e coordenar as ações das demais secretarias. Também vem se mantendo o eixo central da chamada área meio, o núcleo da gestão: a secretária de Finanças, Flávia Teixeira, o procurador geral do Município, Fernando Oliveira, e a secretária da Controladoria e Ouvidoria Geral, Christina Machado Publio. Da área meio, a troca de mais peso foi no Planejamento, Orçamento e Gestão. Um secretário influente desde a gestão Roberto Cláudio é Samuel Dias, da Infraestrutura. Outro auxiliar relevante de Sarto é Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico. Completam o grupo de nove secretários que estão no mesmo cargo desde o início do mandato a titular do Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo, o secretário da Juventude, Davi Barroso, e Alexandre Pereira, do Turismo. Uma das áreas mais atribuladas foi também uma das mais importantes. Nos dois primeiros anos, o comando coube a Ana Estela Fernandes, ex-secretária-adjunta da Saúde da gestão de Roberto Cláudio. No começo do ano passado, assumiu o médico pediatra João Borges, ex-presidente da Unimed Fortaleza. Ficou pouco mais de dois meses e deu lugar a Galeno Taumaturgo, ex-secretário de Juraci Magalhães e ex-prefeito de Reriutaba. Muitas das substituições tiveram motivação eleitoral, de quem irá se candidatar em outubro e precisou se desincompatibilizar. Foi o caso da secretária da Educação, Dalila Saldanha. E também do vice-prefeito Élcio Batista (PSDB), que saiu do Instituto de Planejamento (Iplanfor).

Houve ainda mudanças em todas as 12 secretarias Regionais, em algumas mais de uma vez. As mudanças na gestão Sarto ilustram o ritmo da gestão nos primeiros dois anos e na segunda metade do mandato. Em 2021 e 2022, foram quatro mudanças, com Paulo Henrique Lustosa assumindo a Regional 9 — em 2023 foi para a ACFor —, Cláudio Pinho (PDT) abrindo espaço para Ilário Marques (PT) nos Direitos Humanos, Elpídio Moreira saindo da chefia de gabinete e ainda Antônio Nei entregando o cargo na Regional 1. Esta última mudança foi resultado do grande cisma de 2022, com o fim da aliança estadual entre PT e PDT. Nei, aliado de Chiquinho Feitosa, então no PSDB e hoje no Republicanos, entregou o cargo porque o grupo ficou aliado ao PT e Elmano de Freitas. Ele assumiu a Secretaria da Infraestrutura da gestão estadual, até sair na reforma da última semana.