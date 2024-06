Bolsonaro deverá ser indiciado pela PF em dois inquéritos; confira

Já em relação às jóias, a alegação era de que faltavam dados a serem conseguidos por meio da cooperação internacional firmada com os Estados Unidos, país onde as peças foram comercializadas.

Ambos os relatórios deverão ser encaminhados à PGR com pedidos de indiciamento, segundo informações do blog do jornalista Lauro Jardim no O Globo. O intuito é que os desdobramentos não ultrapassem para o mês de agosto, para que não haja acusações de tentativas de influência no pleito municipal.

Além destas, Bolsonaro é alvo de outras investigações da Polícia Federal. Dentre eles, há a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, cujos novos desdobramentos devem sair no mês de julho.

A expectativa é alta para os resultados deste inquérito, tanto por parte da população em geral quanto da defesa de Bolsonaro, que teme uma possível prisão apenas em relação a esse caso.