Aplausos para Bolsonaro, prefeito cantor e carta de Lula: Marcha para Jesus ganha tom político em São Paulo

32ª edição do Marcha para Jesus, foi realizada nessa quinta-feira, 30, feriado de Corpus Christi Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Reunindo milhares de evangélicos nas ruas de São Paulo-SP, a 32ª edição do ‘Marcha para Jesus’, além do aspecto religioso, contou com um forte tom político e até mesmo eleitoral. Realizada nessa quinta-feira, 30, feriado de Corpus Christi, o evento contou a presença de prefeitos, governadores, pré-candidatos e demais representantes do poder público, todos visando uma aproximação com o público religioso. Houve salva de palmas para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dueto musical com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), pregações bíblicas do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), além de discursos dos governadores Ronaldo Caiado (União Brasil) e do secretário de Governo e presidente do PSD Nacional, Gilberto Kassab (PSD). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O próprio presidente Lula (PT), apesar de não ter comparecido, enviou uma carta, lida pelo representante, o advogado-geral da União, Jorge Messias. No texto, ele afirma que o governo “busca promover uma vida digna à família brasileira”, salientando um “papel fundamental da Igreja na “ação social e no suporte espiritual de seus fiéis.” Lula foi convidado ao evento, mas não compareceu.

O presidente ainda relembra o projeto de lei que incluiu a marcha no calendário religioso nacional, sancionado em seu segundo mandato. “Ver esse resultado só aumenta o orgulho que sinto de ter sancionado a Lei que criou este Dia Nacional da Marcha para Jesus, em 2009, ainda no meu segundo mandato como Presidente da República”, diz o texto. Pastor pede aplausos ao ex-presidente Bolsonaro Também ausente do evento, o nome de Bolsonaro não deixou de ser citado. Puxado pelo apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, o ex-presidente recebeu uma salva de palmas, após a mensagem de que ele teria “mandado um abraço” para os presentes na marcha. Segundo Estevam, Bolsonaro só não estava presente pois estava “uma missão para arrecadar alimentos, para o Rio Grande do Sul.

Outro gestor executivo estadual, Ronaldo Caiado, de Goiás, discursou, pedindo orações para as vítimas do Rio Grande do Sul e pedindo reforço para a segurança pública brasileira. Ambos, Tarcísio e Caiado, são cotados como possíveis opções de candidatos para o pleito presidencial de 2026. MULTIDÃO na "Marcha para Jesus", com presença da bandeira de Israel Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP