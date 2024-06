Guimarães defende nordestino presidente do PT: 'Por que não eu?'

O líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também indicou nos bastidores a preferência pelo nome de Edinho Silva para ocupar o comando da sigla

"Por que não o Nordeste pela primeira vez depois do (José Eduardo) Dutra, por que não ter um nordestino na presidência do PT? Por que não eu? Por que não Humberto (Costa)? Por que não outros nomes do Nordeste? O Nordeste continua o sustentáculo maior do PT", ressaltou o líder.

O deputado federal, José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, defendeu a escolha de um nordestino para ocupar a presidência nacional do PT, inclusive se colocando como opção.

Guimarães tem pretensões de concorrer ao Senado Federal nas eleições de 2026. Nos bastidores, é considerado favorito para presidir PT Edinho Silva, prefeito do município de Araraquara, localizado no interior de São Paulo. A eleição será no próximo ano.

Apesar do posicionamento, Guimarães ressaltou que é a própria Gleisi quem deve comandar a sucessão do comando do partido.