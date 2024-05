Guimarães rebate Élcio: "Ninguém trata melhor os municípios do que o Lula"

Em entrevista ao podcast Jogo Político, do O POVO , Élcio alegou que a Prefeitura teve melhores relações com governo do ex-presidente Jair Bolsonaro

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, rebateu o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), nesta quarta-feira, 1º. Élcio alegou que a gestão do prefeito José Sarto (PDT) tinha mais interlocução com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do que com a atual gestão do presidente Lula (PT).



“Isso é muito esquisito. Eu não dou atenção a uma fala e a um despropósito desses. Não vou nem responder", iniciou Guimarães nesta quarta-feira, 1° de maio, durante ato em alusão ao Dia do Trabalhador, na Capital.

"Só quero dizer uma coisa: Ninguém trata melhor os municípios do que o presidente Lula. É só solicitar uma audiência com ele, que estará lá para conversar. Lula cuida do Brasil inteiro, sem distinção partidária. Então vamos disputar em outro nível, mas falar essas mentiras não cola, não”, disse.