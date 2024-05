Acilon lança Arimatea Jr. como seu sucessor em Eusébio, na mesma estratégia usada em 2012

A eleição de Júnior manteve o grupo liderado por Acilon no poder. O atual prefeito já havia ocupado o cargo nos dois mandatos anteriores, sendo eleito em 2004 e reeleito em 2008. Ou seja, a movimentação atual repete a estratégia das eleições de 2012. São 20 anos de sequência do grupo no comando do município.

O anúncio ocorre após adiamentos de eventos para o lançamento do nome do médico no município. Júnior já foi prefeito entre os anos de 2013 a 2017, após ser eleito em 2012 pelo PSB.

Estava previsto que a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Ceará em abril serviria para lançar o nome de Dr. Júnior no Eusébio, além das candidaturas de André Fernandes (PL), em Fortaleza, e de Coronel Aginaldo (PL), em Caucaia. No entanto, não houve menção aos postulantes durante a passagem do ex-presidente pelo Estado.

Acilon deixou a presidência do PL em novembro do ano passado, "devido às divergências de entendimento com outros membros da sigla”. Políticos mais alinhados ao bolsonarismo assumiram o comando do partido no Ceará. Casos do próprio André Fernandes e do deputado estadual Carmelo Neto, atual presidente do PL no Estado.

Conforme o prefeito, uma das razões para deixar o cargo foram “as dificuldades de relacionamento com pessoas do partido que não pertencem oficialmente à Executiva Nacional, tampouco à Executiva do Partido Liberal no estado do Ceará”. Ele e alas bolsonaristas da sigla estavam em rota de colisão desde a época da eleição de 2022.