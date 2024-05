Lula escolhe novo embaixador do Brasil na Ucrânia e Zelenski dá sinal verde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu um novo embaixador para representar o Brasil na Ucrânia. O Itamaraty anunciou nesta quarta-feira, dia 29, que o governo de Volodmir Zelenski concedeu o agrément - uma espécie de aval diplomático - ao nome do embaixador Rafael de Mello Vidal para atuar no país. Ele é atualmente embaixador do Brasil em Angola e exerceu o mesmo cargo no Mali.

O diplomata escolhido por Lula substituirá o embaixador Norton de Andrade Mello Rapesta, que está no cargo desde 2020 e permaneceu após o início da guerra contra a Rússia, com a invasão do país em fevereiro de 2022. Rapesta e a equipe da embaixada chegaram a ser deslocados para Lviv, próximo à fronteira com a Polônia, por cerca de cinco meses, por causa dos confrontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de deixar Luanda e assumir em Kiev, Vidal precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado, para poder ser nomeado por Lula. O Ministério das Relações Exteriores disse que ainda vai encaminhar aos senadores a mensagem com a indicação formal do presidente, dando início aos trâmites burocráticos.