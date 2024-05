Desembargador Marcelo Semer lança romance com realidade e ficção sobre a Lava Jato

Palestrante é autor do livro "Duas fotos: um romance do Brasil da Lava Jato"

A palestra Duas Fotos: o que aprendemos com a Lava Jato ocorre nesta sexta-feira, 24, às 17 horas, no auditório da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), localizada na rua Ramires Maranhão do Vale, numero 70, bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

A formação será ministrada pelo autor do livro Duas fotos: um romance do Brasil da Lava Jato, desembargador Marcelo Semer, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). O romance traz uma mistura entre ficção e história sobre a operação.

