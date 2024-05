PF vê indícios de que desembargador soltou 'Pigmeu' do PCC em troca de propinas

No relatório em que pediu o indiciamento do desembargador aposentado, a PF detalhou como a propina pela decisão teria sido paga ao desembargador, incluindo a suposta participação de um filho do magistrado

O desembargador se aposentou no dia 8 de abril ao completar 75 anos de idade. Ele é alvo de investigação por suposta venda de decisão em favor de "Pigmeu", que acumula 126 anos de pena por tráfico de entorpecentes e outros crimes - entre as acusações a que ele já respondeu está o sequestro de um Boeing da antiga Vasp (Viação Aérea São Paulo), no ano de 2000, no Paraná.

Amparada em relatório da Polícia Federal, a ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, apontou indícios de que o desembargador Divoncir Schreiner Maran, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, se comprometeu a conceder habeas corpus a um chefão do PCC no Estado, Gérson Palermo, o "Pigmeu", antes mesmo de o pedido de liberdade ser impetrado e distribuído a seu gabinete. A PF suspeita que o desembargador recebeu propina e lavou o dinheiro ilícito por meio da modalidade conhecida como "gado de papel" — um filho dele negocia gado e recebeu "quantias consideráveis em espécie".

A PF havia pedido autorização à Corte — como é praxe no caso de autoridades com foro — para imputar ao desembargador crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A investigação da PF agora deverá ser analisada por uma Vara Criminal de Campo Grande.

As suspeitas que recaem sobre a conduta do desembargador constam de decisão em que a ministra do STJ deixou de analisar o pedido de indiciamento de Divoncir Maran, feito pela Polícia Federal. Maria Isabel Gallotti entende que a competência do caso já não é mais do STJ em razão da aposentadoria do magistrado, no dia 8 de abril, logo depois de completar 75 anos. Às vésperas do aniversário, o ministro Alexandre de Moraes derrubou afastamento que havia sido imposto pelo STJ ao magistrado.

Segundo a ministra do STJ, há evidências de que o desembargador sabia que o pedido de habeas corpus seria apresentado em seu dia de plantão no tribunal em 2020. Ao receber o pedido da defesa de "Pigmeu", ele teria dado uma ordem direta "para conceder a ordem, mesmo não havendo comprovante da doença alegada e ainda que o réu fosse multireincidente e um dos líderes do PCC".

No despacho assinado no último dia 2, a ministra Maria Isabel Gallotti descreve os principais elementos colhidos pela PF ao longo das apurações. Ela deu destaque ao relato de dois assessores do desembargador: Fernando Carlana, o "Bob", ex-assessor-chefe do magistrado, que possuía seu token de assinatura; e Gabriela Soares, que teria redigido a decisão em benefício do líder do PCC, por ordem do desembargador.

Fernando "Bob" narrou que recebeu do desembargador uma "tela" com as informações do habeas corpus e repassou os dados para Gabriela junto da determinação de Divoncir Maran de que o pedido deveria ser acolhido.

Ainda segundo o depoimento, o desembargador citou, na conversa com Fernando "Bob", dois precedentes que teriam sido usados pela defesa na petição inicial em favor do líder do PCC . A PF concluiu que o desembargador já teria tido acesso ao documento antes da distribuição a seu gabinete.

"Gambiarra" para liberar chefão do PCC

Acessando as mensagens trocadas entre Fernando "Bob" e Gabriela, os investigadores constataram que ela comunicou ao ex-assessor-chefe de Divoncir Maran "ter feito uma 'gambiarra' para minutar a decisão nos termos orientados pelo desembargador".

A assessora narrou à PF ter visto hipótese de supressão de instância no caso - quando determinado assunto não foi esgotado por uma instância anterior ao TJ e, por isso, deve ser aguardado o desenrolar do caso.