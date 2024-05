Cid obtém aposentadoria no valor de R$ 30 mil que já foi rejeitada por Ciro: "Imoralidade"

O senador Cid Gomes (PSB) conquistou aposentadoria de deputado estadual, cargo ocupado por dois mandatos, recebendo mensalmente o valor de R$ 30.148,47. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará na terça-feira, 30.

De acordo com o documento, o processo de aposentadoria de Cid foi protocolizado em 15 de abril. A decisão está assegurada no sistema de previdência parlamentar dos deputados estaduais do Ceará. O salário de um senador atualmente está no valor de R$ 44.008,52 mensais.

Cada senador tem à disposição R$ 109.464,19 de cotas para exercício parlamentar. O salário é destinado para despesas como aluguel de imóveis para escritório político, locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis, contratação de serviços de apoio ao parlamentar e passagens aéreas.