MPCE investiga denúncias de estrutura e condições sanitárias precárias no Hospital Mental

Relatórios da própria Sesa e do Cremec destacam estrutura deteriorada em setores do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, localizado em Messejana

O Ministério Público do Estado do Ceara (MPCE) investiga denúncias de má estrutura e de condições sanitárias precárias no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), unidade da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), localizado no bairro Messejana. Alguns dos problemas destacados são estrutura física considerada deteriorada e ultrapassada, além de falhas na higienização dos ambientes e equipamentos.

A promotora de Justiça Ana Cláudia Uchôa, com atuação da área da Saúde, explica que um processo acompanha as fiscalizações periódicas. "Quando surge algo mais grave, a gente instaura outro (processo) para realmente investigar se tem algo fora do normal", afirma.

Segundo ela, periodicamente ocorrem as fiscalizações do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec). "O que o Cremec constata de irregularidade, a gente notifica o hospital para saná-las. A gente fica acompanhando para saber se foram sanadas ou não", completa.