Agefis identifica extravazamento de esgoto em Fortaleza; Cagece é autuada

O vazamento estaria localizado nas proximidades do Parque do Bisão, na avenida Beira Mar

Uma operação da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) identificou um novo extravazamento de esgoto atribuído à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O vazamento estaria localizado nas proximidades do Parque do Bisão, na avenida Beira Mar, em Fortaleza.

Com a constatação da irregularidade, a autarquia autuou a companhia com base no artigo 878 do Código da Cidade, com a exigência do fechamento do poço e manutenção da calçada que sofreu danos com o vazamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os meses de dezembro de 2023 e abril de 2024, a Agefis emitiu 99 avisos para a Cagece pelo mesmo motivo, incluindo o lançamento de efluentes nas vias da Cidade e interferência de drenagem, além de 198 inspeções ligadas a este problema na cidade.