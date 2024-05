CPI vai pedir quebra de contrato da Enel no Ceará

“A quebra do contrato nós já pedimos antes para a Aneel. Eu acho que nós vamos discutir isso com todos os pares, mas eu acho que nós temos que solicitar, isso não é uma coisa simples e nós nunca imaginamos que fosse”.

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Enel , Guilherme Landim (PDT), vai recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao Ministério de Minas e Energia (MME) a quebra do contrato da distribuidora de energia no Ceará.

“Então nós vamos correr até a próxima semana para entregar logo ao Ministro de Minas e Energia, já que eles estão lá quase fechando o decreto, que vão soltar a nível de Brasil e nós precisamos que as nossas opiniões e as nossas solicitações também passem por análise lá no MME”, afirmou.



O relatório elaborado pela CPI será encaminhado ao Ministério como sugestões para um decreto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve assinar com as novas regras para a concessão do serviço de distribuição de energia no País.

Com informações do jornalista Armando de Oliveira Lima

