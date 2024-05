Caso Joca: Com tutor de cão, Célio Studart vai ao Ministério de Portos e Aeroportos

O deputado federal Célio Studart (PSD) se reuniu nessa terça-feira, 30, com ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para tratar do caso do cão Joca, golden retriever que morreu durante translado errado da companhia aérea Gol.

O intuito do encontro foi avançar na regulamentação desse tipo de transporte de animais no Brasil. Conforme Studart, "o objetivo é acabar de uma vez com esses absurdos no transporte de animais".

"O caso Joca foi mais um exemplo marcante e doloroso do desleixo com que são tratadas essas vidas", pontuou o parlamentar. O tutor de Joca, João Fantazzini Júnior, também participou da reunião, além de parlamentares envolvidos com a pauta animal na Câmara dos Deputados.