Célio Studart participa de evento em Paris após deixar Secretaria da Proteção Animal

A viagem ocorre após o parlamentar ser exonerado da Secretaria de Defesa Animal, do Governo do Estado

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) participa do primeiro dia da convenção da Rede Parlamentar Global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sediada em Paris. A ida do parlamentar ao evento ocorre após ele ser exonerado da Secretaria de Defesa Animal do Governo Elmano de Freitas (PT).

Em agosto de 2023, o parlamentar foi empossado para a mais nova secretaria do Governo do Estado. Para isso, licenciou-se do mandato de deputado federal. Em novembro, contudo, ele pediu exoneração para reassumir a cadeira na Câmara dos Deputados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia 13 de março, Célio retornou à pasta, mas, no último dia 26, foi exonerado mais uma vez do cargo de secretário para participar do evento no exterior. Existe, também, a possibilidade de Studart se colocar como candidato à Prefeitura de Fortaleza este ano.