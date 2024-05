Cão morre após erro no transporte aéreo levá-lo para o Ceará

O golden retriever deveria ter sido levado de Guarulhos para Sinop, no Mato Grosso. No entanto, Joca foi colocado em um avião que embarcou para Fortaleza

Um cachorro de cinco anos morreu durante o transporte aéreo depois de um erro no destino, nesta segunda-feira, 22. O golden retriever deveria ter sido levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. No entanto, Joca foi colocado pela Gollog, empresa da companhia Gol, em um avião que embarcou para Fortaleza.

Após desembarcar em Sinop, Fantazzini aguardava que o cachorro fosse entregue para ele. Foi então que o tutor soube do erro no transporte aéreo.

No Instagram o engenheiro civil João Fantazzini, tutor de Joca, se despediu do golden retriver: "Você me ensinou o que é um amor verdadeiro, o que é empatia e o verdadeiro significado de parceria e amor!". "Você foi embora, meu amor, e saiba que tudo que me ensinou eu vou levar ora minha vida! Obrigado por tudo, meu anjo! Me perdoa", conclui.

Vídeos mostram o cachorro bebendo água em uma garrafa de plástico através das grades do canil quando estava no terminal aéreo de Fortaleza, segundo o divulgado pela família para o g1 São Paulo.

Fantazzini acabou voltando para São Paulo para receber Joca, que seria enviado de Fortaleza para o aeroporto de onde partiu. O reencontro, entretanto, terminou com o tutor se deparando com cachorro morto dentro do canil da empresa.

Por nota, a Gol afirmou que foi surpreendida com o falecimento de Joca porque ele recebeu cuidados da equipe na capital cearense. Segundo a empresa, a morte aconteceu logo depois do pouso em Guarulhos.

A empresa diz que o pet foi parar em Fortaleza por uma falha operacional, que fotos do animal foram enviadas para o tutor na parada e que o João escolheu voltar para Guarulhos para encontrar o animal. A companhia também afirma estar oferecendo suporte ao tutor e estar apurando os detalhes do ocorrido com prioridade.

Veja a íntegra da nota da Gol:

"A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR).

Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca.

A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal.

A Companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time. Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação."