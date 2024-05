Políticos lamentam morte de Aníbal Arruda, pai de deputado e prefeito cearenses

Líder do governo na Alece, Romeu Aldigueri anunciou o falecimento do pai. Motivo da morte não foi revelado

Morreu na manhã desta segunda-feira, 29, o engenheiro mecânico Aníbal Arruda, de 90 anos. Ele é pai do líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Romeu Aldigueri (PDT), e do prefeito de Granja, Aníbal Filho (PT).

Aldigueri prestou homenagem ao pai nas redes sociais. "Meu pai e meu herói partiu hoje pra ajudar a iluminar mais o Reino dos Céus", iniciou. "Educou e forjou os filhos com galhardia sempre nos pautando e nos guiando no caminho do trabalho, da ética, da honra, da humildade, da solidariedade, da caridade e da família".