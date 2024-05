TJCE enviará projeto para Alece criar mais dois Juizados da Mulher em Fortaleza

Plenário do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) Crédito: Divulgação/TJCE

O Plenário do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aprovou em sessão nesta quinta-feira, 25, o envio de mensagem de lei para Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com a criação de dois novos Juizados da Mulher em Fortaleza. Se aprovada, a Comarca da Capital terá quatro unidades especializadas em procedimentos da Lei Maria da Penha. Além disso, o projeto permitirá a expansão de equipamentos de apoio à prestação jurisdicional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre outras medidas, a proposta prevê a criação de Núcleos de Justiça 4.0, que promovem celeridade aos julgamentos dos processos e determina que a Corregedoria de Presídios da Capital receberá o suporte de núcleos de apoio. Além disso, a Secretaria Judiciária de Fortaleza será ampliada para atender as Turmas Recursais, na Capital.