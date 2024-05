O POVO News: Câmeras de PMs revelam como motorista de Porsche foi liberado sem teste do bafômetro

Discussão sobre o seguro DPVAT no Senado e deputado cearense que usou verba pública com fotos sem camisa nas redes sociais são outros destaques desta edição

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 25. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, o programa repercute os vídeos de câmeras corporais dos policiais militares que atenderam a ocorrência do acidente com o Porsche que deixou um morto e um ferido, em 31 de março em São Paulo.

As imagens revelam como o motorista do carro foi liberado pelos agentes da Polícia Militar (PM) da cena do crime sem fazer o teste do bafômetro. Além disso, a polícia concluiu inquérito e pediu pela 3ª vez a prisão de motorista do Porsche indiciado por homicídio e fuga do local.

Mais informações ao vivo:

No campo da política, o assunto é o deputado federal Célio Studart (PSD), que patrocina com verba pública fotos dele sem camisa nas redes sociais. De acordo com apuração do Núcleo Jornalismo, o parlamentar cearense tenta cativar o eleitorado feminino de 18 a 24 anos.