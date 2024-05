Elmano exalta retirada de pré-candidatura por Luizianne: "Temos de dar muito valor"

Governador fez diversos elogios à parlamentar. Elmano ainda disse que as abstenções por parte do grupo de Luizianne indicam que o PT "deve conversar mais"

Crédito: Thiago Gaspar/ divulgação Casa Civil do Governo do Estado

A ação de Luizianne ocorreu em encontro municipal de delegados do PT . Além de Evandro e da deputada, as outras pré-candidaturas consistiam nos deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar e o assessor Artur Bruno. Estes, no entanto, não subscreveram as pré-candidaturas. Artur Bruno, inclusive, não contava com uma chapa de delegados.

“Ainda que aos 47’ do segundo tempo, tivemos uma única candidatura a ser levada à voto, o que, ao meu ver, é um grande gesto de construção de unidade . Eu quero fazer uma referência muito elogiosa à companheira Luizianne, acho que o que ela fez é um gesto que temos que dar muito valor a ele. É muito significativo”, disse Elmano, em evento do colegiado de micro e pequenos empreendedores do Ceará.

O governador Elmano de Freitas distribuiu elogios à deputada Luizianne Lins (PT) , nesta terça-feira, 23. No domingo, a parlamentar retirou a pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, que acabou ficando com o único que se submeteu à votação, o deputado estadual Evandro Leitão (PT). Para Elmano, esse é um gesto “que deve ser reconhecido” pelo PT.

Luizianne, alternativa mais competitiva ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), insistiu na pré-candidatura até pouco antes da votação, quando também retirou o nome, deixando o caminho livre para Evandro. Os apoiadores da deputada, no entanto, não direcionaram o voto a Leitão e se abstiveram da votação. Além disso, a parlamentar costuma sugerir que há interferências no PT e não garantiu apoio a Evandro na campanha eleitoral .

Segundo Elmano, o foco agora, no entanto, é ouvir a população para o estabelcecimento de propostas para Fortaleza. Dentre elas, o governador citou um foco na saúde pública e em relação à população de locais periféricos. “O povo reclama que tem que haver mais investimentos nas áreas da periferia de Fortaleza”, disse, se referindo a críticas constantes da oposição direcionadas ao governo de José Sarto (PDT).

Por fim, o petista disse que conversará diretamente com Luizianne, apesar de não haver uma reunião marcada no momento. O tema do encontro seriam as estratégias para eleitorais para campanhas do PT em todo o Ceará.

“Vou conversar com ela e com todo partido. Não temos reunião marcada, mas vamos conversar sobre não só em Fortaleza, mas sobre o Catanho (Caucaia), vamos conversar sobre o estado do Ceará”, afirmou.



Elmano tem uma ligação política antiga com Luizianne, tendo sido secretário de Educação quando ela foi prefeita da Capital. Elmano foi candidato dela à Prefeitura de Fortaleza em 2012, mas perdeu para Roberto Cláudio (PDT). No processo interno do PT ele afirmou: "Eu não tenho nenhuma manifestação de apoio a nenhuma pré-candidatura do PT. Acho que não me cabe nesse momento. Acho que cabe buscar me preservar para construção do diálogo e da unidade."



Com informações da repórter Ana Luiza Serrão