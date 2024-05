Número 2 da PGR defende poder do MP para investigar e sugere parceria com Polícia

Ao defender a constitucionalidade do poder de investigação do Ministério Público, o vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand Filho, ressaltou como o trabalho conjunto com a Polícia pode resolver pontos ligados à apurações sobre o mesmo tema, abertas por ambos os órgãos. No entanto, destacou que tal argumento, de um suposto embate entre as instituições, não pode servir de base para a discussão sobre a retirada da atribuição do MP para realizar investigações criminais.

Em julgamento nesta quarta, 24, Hindemburgo ressaltou a Corte máxima já assentou a competência do MP para promover apurações criminais, em julgamento realizado em 2015. Ele destacou como os limites da atuação do MP nos inquéritos se dão pela figura do juiz de garantias, personagem criado no Pacote Anticrime.

A manifestação de Hindemburgo ocorreu na sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal durante julgamento iniciado nesta quarta, 24. O número 2 da PGR sustentou a rejeição de ações que contestam o poder investigatório do MP, movidas pelo PL e pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil.